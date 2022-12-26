Фирстов стал уже пятым игроком «Торпедо», признанным лучшим новичком недели в этом сезоне

21-летний нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов признан лучшим новичком прошедшей недели в КХЛ.

Таким образом, Фирстов стал уже пятым игроком команды Игоря Ларионова, который побеждал в данной номинации в текущем сезоне. До этого лучшими игроками недели признавались нижегородцы Богдан Конюшков, Егор Виноградов, Ю Сато и Денис Венгрыжановский.

На счету Фирстова в текущем регулярном чемпионате КХЛ семь (2+5) очков в 21 матче при показателе полезности «-2». Он перешёл в нижегородскую команду в октябре из «Миннесоты Уайлд», которая задрафтовала его под общим 42-м номером на драфте НХЛ-2019.

«Торпедо» имеет 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Свой ближайший матч нижегородский клуб проведёт сегодня, 26 декабря, на выезде с «Куньлунь Ред Стар».