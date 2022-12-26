Шумаков — о переходе в минское «Динамо»: долго не думал, сразу согласился

Новичок «Динамо» Сергей Шумаков рассказал о переходе в стан минчан.

«Раньше бывал в Минске? Да, играл здесь много раз. Но не удавалось что-то посмотреть. Так что всё впереди.

Моя реакция на переход в «Динамо»? Долго не думал, сразу согласился. Знаю, что хорошая команда и хороший тренер. Ребята помогают. Пару игроков я уже знал.

В раздевалке всё хорошо! Весёлые ребята, подбадривают, помогают. Всё в рабочем режиме. Потихонечку вливаюсь в коллектив.

Что нужно поправить, что прервать неудачную серию клуба? Нужно реализовать свои голевые моменты, а остальное всё будет. Игра у нас есть. Над реализацией нужно поработать, и будут голы и победы.

Что скажу о болельщиках на «Минск-Арене»? На моей памяти здесь всегда классно играть. Хорошая атмосфера, много зрителей, болеют за команду. Приходите все на матч!» — приводит слова Шумакова официальный сайт «Динамо».

Напомним, 20 декабря Шумаков покинул «Трактор», а 21-го присоединился к минчанам. За челябинский клуб российский нападающий сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка.