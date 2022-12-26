Шумаков — о переходе в минское «Динамо»: долго не думал, сразу согласился

Новичок «Динамо» Сергей Шумаков рассказал о переходе в стан минчан.
«Раньше бывал в Минске? Да, играл здесь много раз. Но не удавалось что-то посмотреть. Так что всё впереди.
Моя реакция на переход в «Динамо»? Долго не думал, сразу согласился. Знаю, что хорошая команда и хороший тренер. Ребята помогают. Пару игроков я уже знал.
В раздевалке всё хорошо! Весёлые ребята, подбадривают, помогают. Всё в рабочем режиме. Потихонечку вливаюсь в коллектив.
Что нужно поправить, что прервать неудачную серию клуба? Нужно реализовать свои голевые моменты, а остальное всё будет. Игра у нас есть. Над реализацией нужно поработать, и будут голы и победы.
Что скажу о болельщиках на «Минск-Арене»? На моей памяти здесь всегда классно играть. Хорошая атмосфера, много зрителей, болеют за команду. Приходите все на матч!» — приводит слова Шумакова официальный сайт «Динамо».
Напомним, 20 декабря Шумаков покинул «Трактор», а 21-го присоединился к минчанам. За челябинский клуб российский нападающий сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка.
- 26 декабря 2022
-
17:34
-
17:12
-
17:07
-
16:54
-
16:36
-
16:24
-
16:15
-
15:58
-
15:46
-
15:29
-
15:10
-
14:57
-
14:24
-
14:07
-
13:43
-
13:19
-
13:16
-
13:02
-
12:42
-
12:23
-
11:58
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:00
-
09:53
-
09:29
-
09:08
-
08:46
-
08:21
-
08:00
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:53
-
22:16