«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Салавату» в овертайме

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.



На 10-й минуте счёт в матче открыл Данил Башкиров с передач Ивана Дроздова и Григория Панина.



На пятой минуте второго периода сравнял счёт Анатолий Голышев с передач Сергея Широкова и Дмитрия Жукенова. На 17-й минуте периода вторую шайбу хозяев забросил Степан Санников с передачи Михаила Науменкова. За минуту и 20 секунд до конца третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Широков.

В овертайме победу хозяевам принёс Сергей Шмелёв.

После паузы на Матч звёзд и игры сборной России клуб из Екатеринбурга потерпел четвёртое поражение подряд.

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Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 28 декабря в гостях с «Трактором». В этот же день «Автомобилист» отправится в гости к «Авангарду».