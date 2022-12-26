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«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Салавату» в овертайме

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Салавату» в овертайме
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В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 10-й минуте счёт в матче открыл Данил Башкиров с передач Ивана Дроздова и Григория Панина.

На пятой минуте второго периода сравнял счёт Анатолий Голышев с передач Сергея Широкова и Дмитрия Жукенова. На 17-й минуте периода вторую шайбу хозяев забросил Степан Санников с передачи Михаила Науменкова. За минуту и 20 секунд до конца третьего периода восстановил равенство в счёте Сергей Широков.

В овертайме победу хозяевам принёс Сергей Шмелёв.

После паузы на Матч звёзд и игры сборной России клуб из Екатеринбурга потерпел четвёртое поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Башкиров (Дроздов, Панин) – 09:11 (5x5)   1:1 Голышев (Широков, Жукенов) – 24:12 (5x5)   2:1 Санников (Науменков) – 36:31 (5x5)   2:2 Широков (Эберт) – 58:40 (6x5)   3:2 Шмелёв – 60:19 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 28 декабря в гостях с «Трактором». В этот же день «Автомобилист» отправится в гости к «Авангарду».

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