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«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» по буллитам

«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» по буллитам
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В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду «Трактор». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл Андрей Чибисов с передач Джоша Карри и Семёна Кошелева. Спустя 29 секунд восстановил равенство в счёте Теэму Пулккинен с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера. На 13-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Денис Зернов с передач Филиппа Майе и Николая Голдобина.

В начале второго периода упрочил преимущество «Металлурга» Николай Голдобин с передач Филиппа Майе и Брендана Лайпсика. На 18-й минуте второго периода сократил отставание в счёте Теэму Пулккинен с передач Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева.

На четвёртой минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Сергей Калинин с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. Спустя две минуты вывел гостей вперёд Никита Сошников с передач Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева. На 14-й минуте четвёртую шайбу хозяев забросил Коди Кёрран с передач Владислава Ерёменко и Николая Голдобина.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Чибисов (Карри, Кошелев) – 06:29 (5x5)   1:1 Пулккинен (Горюнов-Рольгизер) – 06:58 (5x5)   2:1 Зернов (Майе, Голдобин) – 12:15 (5x5)   3:1 Голдобин (Майе, Лайпсик) – 24:26 (5x5)   3:2 Пулккинен (Хэмилтон, Бывальцев) – 37:47 (5x4)   3:3 Калинин (Бурдасов, Хэмилтон) – 43:13 (5x4)   3:4 Сошников (Бурдасов, Бывальцев) – 45:02 (5x5)   4:4 Кёрран (Ерёменко, Голдобин) – 53:15 (5x5)   4:5 Шабанов – 65:00 (ПБ)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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