Гатиятулин: у «Трактора» нет установки, чтобы обороняться, когда ведём в счёте

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч с «Металлургом» (5:4 Б) и оценил игру голкипера клуба Кирилла Устименко.
«Интересная игра с обилием голов. Зрителям понравился матч. В целом неплохо провели весь матч. Отмечу третий период, здорово сыграли в обороне, создали хорошие моменты. Допустили ошибку, соперник воспользовался и сравнял. На буллитах победили. Важная победа, важные два очка.
Сегодня непривычно продолжили атаковать, когда повели в счёте? У нас нет такой установки, чтобы обороняться, когда ведём в счёте. Наоборот, мы всегда ребят просим держать шайбу, лишить соперника контроля. Сегодня до середины третьего периода это получалось, будем цепляться за эту игру и наглядно показывать, как это работает.
Почему Устименко не дебютировал раньше? У него была серьёзная реабилитация после операции, дали восстановиться. Через «Челмет» набирал форму, сейчас готов. Уверенно провёл матч, дальше – посмотрим на его физическое и моральное состояние, примем решение по следующей игре», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.
«Трактор» с 40 набранными очками занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.
- 26 декабря 2022
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