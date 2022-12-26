«Нефтехимик» отыгрался с 2:4 и одержал победу над минским «Динамо», забив семь голов

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Нефтехимик». Победу со счётом 6:4 одержали гости.



На пятой минуте встречи счёт открыл Булат Шафигуллин. Спустя три минуты счёт сравнял Брэндон Козун. Ещё через минуту вывел хозяев вперёд Дмитрий Коробов.



В начале второго периода счёт 3:1 сделал Павел Варфоломеев. На шестой минуте периода сократил отставание в счёте Максим Гончаров. Через три минуты четвёртую шайбу хозяев забросил Виталий Пинчук. На 12-й минуте периода счёт 4:3 сделал Энтони Камара. Он же через семь минут сделал счёт равным, оформив дубль.



На пятой минуте третьего периода вывел гостей вперёд Илья Федотов. На восьмой минуте третьего периода Федотов сделал дубль, забросив шестую шайбу «Нефтехимика» в матче. Окончательный счёт установил Вячеслав Лещенко, забив в пустые ворота.