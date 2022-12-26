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«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью». Пругова ответила шведской хоккеистке

«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью». Пругова ответила шведской хоккеистке
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Российская хоккеистка Анна Пругова отреагировала на заявления шведской коллеги Ким Мартин Хассон, которая рассказала, как в сезоне-2011/2012, играя за команду «Торнадо», её заставляли пить водку с директором и спонсорами клуба.

«Европейский менталитет очень отличается от русского. Когда твоя команда выигрывает кубок, то радуются все, включая директора, спонсора и всего персонала команды. Все прикладывают немало усилий, чтобы как минимум эти же легионеры могли играть у нас. На тот момент для легионеров было сделано много работы: получение рабочей визы, достойная заработная плата, хорошие условия проживания. Для Ким было сделано всё, и даже обидно, что она так сейчас реагирует на то время в «Торнадо». Может, они в Европе вообще не празднуют победы, не знаю. Но русская душа празднует победу, отдаваясь полностью. Это был уже третий наш кубок европейских чемпионов. Три раза подряд мы брали этот кубок, и вы сами понимаете, как важно это было для всех нас. Когда бок о бок мы выигрывали кубок и директор поднял бокал шампанского, то я ничего в этом не вижу плохого. Всё было в рамках дозволенного. Конечно, может, для них странно праздновать вместе с директором, но для нас это нормально. Это было очень хорошее время для «Торнадо», поэтому мы все веселились. На тот момент были очень хорошие условия для легионеров, они всегда были с командой, никто не отделялся. Вели себя достаточно естественно.

Про укол вообще смешно слышать. Какая-то глупость и дикость. У каждого легионера есть переводчик, и никто не мог без её согласия что-то ставить. Все понимают уровень ответственности перед игроками и особенно перед легионерами. Очень надуманный момент с уколом.

Она праздновала, как и все в тот момент. Никто не ходил из легионеров с испуганными глазами по раздевалке. Всё было естественно, и ничего не говорило о каком-то из ряда вон праздновании.

Может, она хотела рассказать как-то красочнее про опыт игры в «Торнадо», чтобы было интереснее читать её интервью. Каждый рассказывает по мере своей отвязности, Ким приукрасила этот момент. Почему же она не рассказывает, как она побывала в Сибири, где она видела медведей в метре от себя? Или как нам предлагали восстановиться после игры в горячем источнике? Возможно, сейчас такая тенденция у западных журналистов, которая вытягивает из людей негативный опыт пребывания в России. Если это не так, то очень жаль такое слышать от игрока, который прекрасно себя чувствовал в России», — цитирует Пругову Sport24.

Напомним, накануне шведская хоккеистка Хассон рассказала о времени, проведённом в России.

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