Гришин: «Спартаку» нужно было рисковать и обыгрывать соперника, у нас этого не получилось

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:2) и объяснил выбор вратаря на игру.

«Поздравляю «Локомотив» и болельщиков этой команды с заслуженной победой. Очень организованная команда у соперника, против него всегда тяжело играть. Сегодня нам не удалось показать в атаке, что планировали и тренировали. «Локомотив» строго играет в обороне и очень остро атакует. Чтобы преодолевать оборону ярославцев, нужно делать определённые вещи. Контроль шайбы по периметру ничего не даёт. Нужно идти рисковать и обыгрывать соперника. К сожалению, у нас этого не получилось. Да, мы провели время в зоне атаки, но большого количества моментов не смогли создать.

Выбор вратаря? Несколько причин. Мы планировали задействовать Красикова сегодня. Он не играл после перерыва. У Рыбара не очень хорошее состояние, небольшой дискомфорт он испытывает. Мы дали ему возможность отдохнуть и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

«Спартак» с 46 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.