Гришин: «Спартаку» нужно было рисковать и обыгрывать соперника, у нас этого не получилось

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:2) и объяснил выбор вратаря на игру.
«Поздравляю «Локомотив» и болельщиков этой команды с заслуженной победой. Очень организованная команда у соперника, против него всегда тяжело играть. Сегодня нам не удалось показать в атаке, что планировали и тренировали. «Локомотив» строго играет в обороне и очень остро атакует. Чтобы преодолевать оборону ярославцев, нужно делать определённые вещи. Контроль шайбы по периметру ничего не даёт. Нужно идти рисковать и обыгрывать соперника. К сожалению, у нас этого не получилось. Да, мы провели время в зоне атаки, но большого количества моментов не смогли создать.
Выбор вратаря? Несколько причин. Мы планировали задействовать Красикова сегодня. Он не играл после перерыва. У Рыбара не очень хорошее состояние, небольшой дискомфорт он испытывает. Мы дали ему возможность отдохнуть и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.
«Спартак» с 46 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.
- 26 декабря 2022
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:25
-
22:12
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:31
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:33
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:35
-
19:27
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
18:46
-
18:35
-
18:19
-
18:06