Тренер «Северстали» Разин: сегодня проиграли что свой, что чужой «пятак»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о поражении в матче с «Витязем» (1:4) и назвал ключевой момент в игре.
«Витязь» с победой. Видно было, что мужики вышли на битву, которая много для всех значит. Мы сегодня проиграли что свой «пятак», что чужой «пятак». Очень много владели шайбой в чужой зоне, но всё это было без моментов. К сожалению, не нашлось человека, который бы продавил, забил мусорный гол. Такой, какой «Витязь» забил первым. В таких играх такие голы становятся решающими. Учимся, работаем.
Переломный момент? Когда мы, полностью владея инициативой, забили гол, играли хорошо и получили глупейшее удаление. И первый, и второй гол были глупейшие. Сами себе «привозим» голы», — цитирует Разина сайт КХЛ.
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