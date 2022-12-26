Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: мы продолжаем сражаться за попадание в плей-офф

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (7:4) и рассказал о серии поражений своего клуба.

«Боевой, зрелищный, результативный матч. Отлично ребята справились. Поначалу было непросто, проигрывали. Но собрались и единым целым довели счёт до победного. Не хочется никого выделять, это командная работа, все работали на результат. Поздравляю команду, болельщиков. Ну и продолжаем сражаться дальше за попадание в плей-офф. Мы создаём в каждом матче много голевых моментов, но сегодня была высокая реализация. Мы были чуть точнее, чуть удачливее. Сегодня реализовали вот столько моментов.

Насколько принципиально было прервать серию поражений? Ну, там как поражения… В овертайме, по буллитам. Поражения с набранными очками это совсем другое, нежели чистые поражения. Конечно, у нас задача — попадание в плей-офф, нам нужны очки, мы хотим побеждать. Принципиально побеждать в каждом матче. Беларусь для меня вторая родина, каждый раз с удовольствием приезжаю. Провёл много сезонов здесь, это незабываемые впечатления. Конечно, обыграть минское «Динамо» очень приятно.

Замена Судницина? Нам нужна была встряска, почувствовал, что нужно поменять вратаря в начале игры. В Сашу мы верим, надеемся, что это было недоразумение. Конечно, разбирали игру соперника в большинстве, знали, что у них хорошие исполнители. Поэтому я с тревогой думал, что у нас будет много удалений. Хорошо, что мы не дали сопернику воспользоваться своим козырем», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 39 очков после 43 матчей.