Второй подряд матч «Баффало» был перенесён из-за непогоды

Как сообщает Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте, матч между «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс» перенесён из-за надвигающегося снежного шторма.



Встреча должна была состояться в ночь с 27 по 28 декабря по московскому времени, теперь перенесена на неопределённый срок. Ранее была отложена игра между «Баффало» и «Тампой».



Кроме того, из-за этих событий была перенесена ещё одна игра: матч «Баффало» – «Филадельфия», запланированный на 5 марта, состоится 10 января (3:00 мск).



«Баффало» находится на 11-м месте в той же конференции. В обеих личных встречах этого сезона между «Тампой» и «Баффало» победу праздновали хоккеисты «Лайтнинг».



«Коламбус» располагается на последней строчке Восточной конференции с 22 очками.