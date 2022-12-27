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Второй подряд матч «Баффало» был перенесён из-за непогоды

Второй подряд матч «Баффало» был перенесён из-за непогоды
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Как сообщает Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте, матч между «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс» перенесён из-за надвигающегося снежного шторма.

Встреча должна была состояться в ночь с 27 по 28 декабря по московскому времени, теперь перенесена на неопределённый срок. Ранее была отложена игра между «Баффало» и «Тампой».

Кроме того, из-за этих событий была перенесена ещё одна игра: матч «Баффало» – «Филадельфия», запланированный на 5 марта, состоится 10 января (3:00 мск).

«Баффало» находится на 11-м месте в той же конференции. В обеих личных встречах этого сезона между «Тампой» и «Баффало» победу праздновали хоккеисты «Лайтнинг».

«Коламбус» располагается на последней строчке Восточной конференции с 22 очками.

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