Второй подряд матч «Баффало» был перенесён из-за непогоды
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Как сообщает Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте, матч между «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс» перенесён из-за надвигающегося снежного шторма.
Встреча должна была состояться в ночь с 27 по 28 декабря по московскому времени, теперь перенесена на неопределённый срок. Ранее была отложена игра между «Баффало» и «Тампой».
Кроме того, из-за этих событий была перенесена ещё одна игра: матч «Баффало» – «Филадельфия», запланированный на 5 марта, состоится 10 января (3:00 мск).
«Баффало» находится на 11-м месте в той же конференции. В обеих личных встречах этого сезона между «Тампой» и «Баффало» победу праздновали хоккеисты «Лайтнинг».
«Коламбус» располагается на последней строчке Восточной конференции с 22 очками.
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