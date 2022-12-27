Главный тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о восстановлении Слепышева

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о том, как идёт восстановление нападающего клуба Антона Слепышева.

«Нападающий Антон Слепышев проходит реабилитацию, причины его физического состояния оказались глубже, чем предполагалось, но в связи с восстановлением время его возвращения подвинулось еще на две недели», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости».

Напомним, Слепышев последний раз появлялся на льду 30 ноября в матче с омским «Авангардом» (2:3).

28-летний форвард в текущем сезоне сыграл за армейцев 27 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков с показателем полезности «+7».

В следующем мачте ЦСКА встретится со СКА 28 декабря в 19:30 мск.