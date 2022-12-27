Заместитель гендиректора «Сочи»: отмечу энергию Мичкова, которой стоит многим поучиться

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал об игре нападающего клуба Матвея Мичкова.
«Первый матч [с «Куньлунь Ред Стар»] Матвею дался тяжеловато, потому что он на уровне КХЛ давно не играл и только набирает лучшие кондиции. Как он сам признаётся, его состояние будет улучшаться. Считаю, что второй матч был более показательным для него, в каком направлении ему двигаться дальше. Хотел бы отметить у Матвея стремление побеждать, каждую смену проводить с максимальной отдачей и выигрывать с командой, набирать очки. Это та энергия, которой стоит многим поучиться, и неважно, сколько тебе лет — 18 или 30 с лишним.
Такое стремление у него есть, оно заряжает всех и должно быть примером. У нас молодая команда в КХЛ, и мы надеемся, что результаты будут лучше. Наши игроки прогрессируют. Хороший сейчас результат и у «Капитана» в МХЛ, у нас растёт талантливое поколение, и мы рады, что Матвей впишет своё имя в его историю. Никаких проблем с его адаптацией в команде нет: семья Матвея здесь, в Сочи, так что ему в этом плане легче, он может думать только об игре», — цитирует Бадюкова ТАСС.
Напомним, в матче с «Ак Барсом» (3:4 Б) Мичков забил свой первый гол за южан.
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