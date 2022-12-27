СКА продлил контракт с Владиславом Подъяпольским

СКА подписал новый контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Подъяпольский является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В МХЛ с 2012 по 2015 год выступал за «Кузнецких Медведей».



Дебютировал в КХЛ в августе 2015 года в составе новокузнецкого «Металлурга». В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 выступал за «Ак Барс» в КХЛ и «Барс» в ВХЛ. С 2019 по 2022 год играл за «Северсталь». Участник Матча звёзд КХЛ — 2019. 14 ноября 2022 года перешёл в СКА.

В текущем сезоне КХЛ за армейцев Подъяпольский провёл шесть матчей, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 90,9 и коэффициентом надёжности 2,18.