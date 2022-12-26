Плющев: в СКА собрались игроки, которые ждут момента, чтобы стартануть за океан

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о составе СКА.

«СКА — молодая команда, амбициозная. Собрались не совсем юноши, а игроки хорошего игрового возраста, которые пытаются доказывать свою значимость. И ждут момента, чтобы стартануть куда-нибудь за океан. Ну и условия, которые созданы в Петербурге. Всё это свою роль имеет… Но сказать, что у СКА феерическое созвездие молодых звёзд, не могу. Организованная команда, с характером. Но есть свои проблемы, я даже знаю какие. Да, играют с настроением, иногда вытаскивают матчи, которые вроде проигрывают. Но такого шарма, которого всегда ждёшь от команды-лидера, нет.

СКА просто один из претендентов на Кубок Гагарина? Не более? Конечно. Это даже не обсуждается. В плей-офф совершенно другая игра, другой подход у соперников. Мол, в восьмёрку и так попадём. Тем более что на Западе уже всё практически решено, лишь на Востоке ещё борьба продолжается», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 73 очка.