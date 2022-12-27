Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с нападающим Митякиным

«Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с нападающим Митякиным
Комментарии

Нижнекамский «Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с нападающим Евгением Митякиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2026 года.

25-летний нападающий в текущем сезоне КХЛ сыграл 43 встречи за нижнекамцев, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко с показателем полезности «+4» и 14 минутами штрафа.

Воспитанник Краснокамска за свою карьеру в КХЛ играл за «Автомобилист» и «Нефтехимик». В 132 матчах в лиге Митякин набрал 41 (17+24) очко с показателем полезности «-8» и 26 минутами штрафа.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 39 очков.

Новость по теме
Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: мы продолжаем сражаться за попадание в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022