«Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с нападающим Митякиным

Нижнекамский «Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с нападающим Евгением Митякиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2026 года.

25-летний нападающий в текущем сезоне КХЛ сыграл 43 встречи за нижнекамцев, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко с показателем полезности «+4» и 14 минутами штрафа.

Воспитанник Краснокамска за свою карьеру в КХЛ играл за «Автомобилист» и «Нефтехимик». В 132 матчах в лиге Митякин набрал 41 (17+24) очко с показателем полезности «-8» и 26 минутами штрафа.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 39 очков.