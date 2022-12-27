Юрий Карандин: Дальний Восток — традиционный донор для больших клубов

Легендарный арбитр Юрий Карандин прокомментировал селекционную политику клубов Сибири и Дальнего Востока

«Дальний Восток — традиционный донор для больших клубов. Я так понимаю, что главная интрига — кто выменяет голкипера «Амура» Аликина. Это качественный вратарь, который много лет, несмотря на огромные дальневосточные нагрузки, держит марку и подтверждает свой уровень.



Если говорить о Сибири, то для нашей команды из Новосибирска главное — никого не потерять. Особых звёзд у нас нет, берём командной игрой и характером, так что здесь сюрпризов не жду. А вот «Авангард», учитывая его возможности, по ходу сезона смог очень прилично укрепиться.

О ком речь? Много говорилось о подписании защитника Пайгина. Но ещё более интересный омский трансфер — с участием защитника ЦСКА Киселевича. Мне очень нравился его игровой стиль — агрессивный, с горящими глазами, во времена Юрзинова так играли «динамовские» защитники — Юшкевич, Каспарайтис, Гончар. Странно, что в ЦСКА Киселевич ушёл на второй план, думаю, что у нас в Сибири он возродит свою карьеру.



Не удивлюсь, если, помимо Киселевича, Омск всё-таки выиграет и борьбу за Аликина. Тогда титул чемпиона по трансферам «Авангарду» точно гарантирован», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.