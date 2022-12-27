Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сошников: никогда не держал в уме, что «Авангард» мог быть запасным аэродромом

Сошников: никогда не держал в уме, что «Авангард» мог быть запасным аэродромом
Комментарии

Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал об уходе из «Авангарда» для игры в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я не держал в уме никакой запасной аэродром. Я ехал с мыслью, что пробьюсь в НХЛ и какое-то время там буду играть. Сколько — другой вопрос. Я ехал именно что за мечтой, а не по политическим причинам или из-за желания жить в Америке, как порой писали. Меня это мало волновало. Чисто хоккейная мотивация. «Авангард» мне ещё в феврале предлагал контракт, но я сразу сказал, что моя цель — НХЛ. При этом «Авангард» — классная организация, всё на высшем уровне. Сейчас, говорят, арену просто сумасшедшую построили. Если бы я на тот момент решил, что останусь в России, то поехал бы в Омск», — цитирует Сошникова Sport24.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Сошников рассказал, почему решил вернуться в Россию из НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022