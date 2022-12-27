Сошников: никогда не держал в уме, что «Авангард» мог быть запасным аэродромом

Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал об уходе из «Авангарда» для игры в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я не держал в уме никакой запасной аэродром. Я ехал с мыслью, что пробьюсь в НХЛ и какое-то время там буду играть. Сколько — другой вопрос. Я ехал именно что за мечтой, а не по политическим причинам или из-за желания жить в Америке, как порой писали. Меня это мало волновало. Чисто хоккейная мотивация. «Авангард» мне ещё в феврале предлагал контракт, но я сразу сказал, что моя цель — НХЛ. При этом «Авангард» — классная организация, всё на высшем уровне. Сейчас, говорят, арену просто сумасшедшую построили. Если бы я на тот момент решил, что останусь в России, то поехал бы в Омск», — цитирует Сошникова Sport24.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.