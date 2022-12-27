«Нефтехимик» продлил соглашение с защитником Кашниковым

«Нефтехимик» продлил соглашение с защитником Евгением Кашниковым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

20-летний игрок обороны пополнил команду минувшим летом. В текущем сезоне Кашников сыграл 42 матча и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4».

Уроженец Курска был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2021 году клубом «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде под общим 199-м номером.

У Кашникова есть опыт игры в главной юниорской лиге Квебека. За «Гатино Олимпикс» Евгений сыграл 129 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+26».

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 39 очков.