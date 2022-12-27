Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Адмирала» силовым приёмом отправил форварда «Амура» на скамейку запасных

Защитник «Адмирала» силовым приёмом отправил форварда «Амура» на скамейку запасных
Комментарии

В эти минуты в Хабаровске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» в дальневосточном дерби принимает владивостокский «Адмирал». После первого периода впереди гости со счётом 1:0.

В одном из эпизодов матча защитник «Адмирала» Валерий Орехов отправил форварда «Амура» Никиту Гребёнкина на скамейку запасных «моряков». Примечательно, что оба игрока являются хоккеистами магнитогорского «Металлурга», которые сейчас на правах аренды играют за дальневосточные клубы.

ВИДЕО

На счету Орехова это первый матч за «Адмирал» в сезоне. До этого защитник провёл 14 матчей за «Металлург» без набранных очков. Гребёнкин сыграл 22 матча за «Амур» и набрал 10 (4+6) очков.

В следующем матче команды встретятся между собой снова во Владивостоке 29 декабря в 12:30 мск.

Новость по теме
Юрий Карандин: Дальний Восток — традиционный донор для больших клубов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022