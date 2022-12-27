«Автомобилист» отдал в аренду в «Нефтехимик» нападающего Семёна Кизимова

22-летний нападающий системы «Автомобилиста» Семён Кизимов отправляется в хоккейный клуб «Нефтехимик», где будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный телеграм-канал клуба из Екатеринбурга.

В системе «Автомобилиста» уроженец Тольятти выступает с 2021 года. В прошлом сезоне Семён провёл 58 матчей в ВХЛ за «Горняк-УГМК», в которых набрал 35 (14+21) очков. В нынешнем сезоне на счету нападающего 19 (7+12) очков в 26 матчах ВХЛ. Также в этом сезоне Кизимов провёл два матча в КХЛ за «Автомобилист», в которых результативными действиями не отметился.

Клуб из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 61 очко.