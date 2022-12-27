Быков — о судьбе Мичкова после драфта НХЛ: важно не навредить ему, дать реализоваться

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о 18-летнем нападающем «Сочи» Матвее Мичкове. Хоккеист на правах аренды перешёл из СКА в южный клуб и в первом же матче забил гол. Мичков поразил ворота казанского «Ак Барса».

Кроме того, молодой российский нападающий считается одним из перспективнейших игроков драфта НХЛ 2023 года.

«Как быть Матвею после драфта НХЛ? Мне сложно дать ответ на эту тему. Мне кажется, сам игрок должен почувствовать, посоветоваться с агентом, тренером, близкими, понять, готов ли он сделать этот шаг сейчас. Здесь всё индивидуально, здесь нет единого рецепта, каждый сам должен определить, когда ехать, готов ли он в данный момент или стоит подождать ещё.



А то, что возможности в КХЛ у него будут, — это однозначно, потому что талантливые ребята всегда будут пробивать себе дорогу. Их нет смысла держать в запасе, на лавочке или вне состава. Такие парни должны играть — это украшение хоккея. Это и возможность добавить динамики, энергии, молодецкого задора — это и других подстёгивает, и конкуренции создаёт. Поэтому и сопернику непросто с такими игроками справляться.



Думаю, Матвей будет играть, а когда поедет в НХЛ, перейдёт в другой клуб или вернётся в СКА — это уже дело тех руководителей, которые имеют какие-то права на этого игрока, дадут возможность ему самореализоваться. Главное не навредить в данной ситуации. Потому что талант пробивает себе дорогу. Важно не навредить, дать ему возможность реализовать свой потенциал», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.