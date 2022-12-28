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Сборная Швеции одержала вторую сухую победу на МЧМ-2023, обыграв Германию

Сборная Швеции одержала вторую сухую победу на МЧМ-2023, обыграв Германию
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В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» закончился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором сборная Швеции сыграла с командой Германии. Встреча завершилась победой шведов со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

U20 ЧМ-2023. Группа A
27 декабря 2022, вторник. 21:30 МСК
Германия U20
Окончен
0 : 1
Швеция U20
0:1 Энгстрём (Бюстедт) – 19:38 (5x5)

За 22 секунды до конца первого периода Адам Энгстрём с передачи Филипа Бюстедта вывел шведскую сборную вперёд. На 37-й минуте Фабиан Люселль не смог реализовать буллит. Второй и третий игровые отрезки прошли без забитых голов. Таким образом, Швеция одержала вторую победу на молодёжном чемпионате мира — 2023. Германия в своей стартовой встрече потерпела поражение.

Напомним, в следующем матче МЧМ-2023 Швеция сыграет с Чехией, а Германия — с Канадой. Оба матча состоятся 29 декабря.

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