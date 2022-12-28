Макдэвид установил рекорд среди всех хоккеистов НХЛ по победным голам в ворота «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил победный гол в матче. Этот гол стал 10-м победным в ворота «огоньков» на счету суперзвезды «Ойлерз». Таким образом, Макдэвид стал рекордсменом за всю историю НХЛ по победным голам в ворота «Калгари». На втором месте расположился Майк Гартнер с девятью победными шайбами. Третье место занимает Гленн Андерсон с восемью победными голами в ворота «Флэймз».
Отметим, что матчи между «Эдмонтоном» и «Калгари» являются принципиальными. Дерби канадских команд Тихоокеанского дивизиона прозвали «Битвой при Альберте». В текущем сезоне на счету «нефтяников» две победы в трёх матчах дерби.
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