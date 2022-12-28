«Амур» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Андреем Алексеевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что форвард продолжит карьеру в ВХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга».

За два сезона в составе дальневосточного клуба Алексеев провёл 29 матчей, в которых набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Показатель полезности нападающего составил «-8». В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий провёл лишь три матча, в которых набранными очками не отметился.

Всего в КХЛ на счету 27-летнего нападающего 218 матчей, в которых Алексеев набрал 67 очков — забросил 25 шайб и отдал 42 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+7».