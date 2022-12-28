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Капитан «Сан-Хосе»: сейчас Карлссон играет как Джо Торнтон в расцвете своих сил

Капитан «Сан-Хосе»: сейчас Карлссон играет как Джо Торнтон в расцвете своих сил
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Нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр восхитился игрой защитника «Шаркс» Эрика Карлссона в текущем сезоне. Шведский игрок обороны набрал два очка в матче с «Ванкувером» (2:6) и продлил свою результативную серию до 10 матчей.

«Сейчас Эрик находится на совершенно другом уровне, чего я не видел в этой лиге очень давно. Его можно сравнить с Джо Торнтоном в расцвете сил», — цитирует капитана «акул» официальный сайт НХЛ.

Карлссон стал рекордсменом «Сан-Хосе» по продолжительности результативной серии среди защитников. Всего на счету Карлссона в текущем сезоне 36 матчей, в которых шведский защитник набрал 48 (13+35) очков при показателе полезности «-7». Отметим, что лишь двое защитников в истории НХЛ с 1975 года набирали больше очков за первые 35 игр чемпионата.

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