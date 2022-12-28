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Карлссон установил рекорд «Сан-Хосе» по длительности результативной серии среди защитников

Карлссон установил рекорд «Сан-Хосе» по длительности результативной серии среди защитников
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился двумя результативными передачами. Шведский игрок обороны набирает очки в 10-м матче кряду, что является личным рекордом Карлссона. Также эта результативная серия является рекордной в истории «Сан-Хосе» для игроков обороны. Последним хоккеистом «акул», набиравшим очки в 10 матчах подряд, был нападающий Джо Торнтон в январе 2016 года.

Всего на счету Карлссона в текущем сезоне 36 матчей, в которых шведский защитник набрал 48 (13+35) очков при показателе полезности «-7». Отметим, что лишь двое защитников в истории НХЛ с 1975 года набирали больше очков за первые 35 игр чемпионата.

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