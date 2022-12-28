«Сочи» продлил контракт с нападающим Артуром Тянулиным до конца сезона-2023/2024

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Артуром Тянулиным, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Одностороннее соглашение с хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за команду 36 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-14». В последних пяти матчах за сочинский клуб Тянулин не набрал ни одного очка.

Всего в КХЛ на счету Тянулина 68 матчей, в которых нападающий набрал 29 очков — забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности форварда в КХЛ составил «-11». В прошлом сезоне нападающий выступал за нижегородское «Торпедо».