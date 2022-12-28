Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» продлил контракт с нападающим Артуром Тянулиным до конца сезона-2023/2024

«Сочи» продлил контракт с нападающим Артуром Тянулиным до конца сезона-2023/2024
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Артуром Тянулиным, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Одностороннее соглашение с хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за команду 36 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-14». В последних пяти матчах за сочинский клуб Тянулин не набрал ни одного очка.

Всего в КХЛ на счету Тянулина 68 матчей, в которых нападающий набрал 29 очков — забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности форварда в КХЛ составил «-11». В прошлом сезоне нападающий выступал за нижегородское «Торпедо».

Новость по теме
Детский тренер Назарова: Андрей не может терпеть безразличия. Без работы он не останется
Новость по теме
Вратарь «Сочи» Бердин рассказал, что нужно поменять клубу, чтобы прервать серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022