«Сочи» продлил контракт с нападающим Артуром Тянулиным до конца сезона-2023/2024
Поделиться
Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Артуром Тянулиным, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Одностороннее соглашение с хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2024 года.
В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за команду 36 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-14». В последних пяти матчах за сочинский клуб Тянулин не набрал ни одного очка.
Всего в КХЛ на счету Тянулина 68 матчей, в которых нападающий набрал 29 очков — забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности форварда в КХЛ составил «-11». В прошлом сезоне нападающий выступал за нижегородское «Торпедо».
Новость по темеДетский тренер Назарова: Андрей не может терпеть безразличия. Без работы он не останется
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
14:31
-
14:16
-
13:51
-
13:36
-
13:22
-
13:11
-
12:57
-
12:40
-
12:15
-
11:48
-
11:15
-
11:04
-
10:46
-
10:17
-
09:44
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:13
-
07:45
-
07:36
-
07:27
-
07:25
-
07:03
-
06:58
-
06:41
-
06:40
-
06:35
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
06:07
-
06:04
-
05:59
-
05:37
Партнерский контент