Вратарь «Сочи» Бердин рассказал, что нужно поменять клубу, чтобы прервать серию поражений

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин рассказал, что нужно поменять клубу, чтобы прервать серию поражений, и оценил свою форму. Напомним, вратарь восстанавливается после травмы, полученной 6 ноября 2022 года в матче с минским «Динамо» (3:4 ОТ).
«Как объяснить тяжёлую серию «Сочи»? У нас очень молодая команда, я в 24 года в ней — уже среднее звено. Поражения на нас психологически давят — вроде бы играем активно, на равных, но результата нет. Мне кажется, в нашем хоккее должно быть больше эмоций, игровой наглости, драйва — как в последнем матче с «Ак Барсом», когда наша победа была совсем близка. Всё это приходит с опытом и классом.
Как оценю свою форму? Было много времени проанализировать свои три игры за «Сочи». Первым матчем с «Трактором» не доволен, вышел в официальной игре впервые за полгода, в нескольких моментах не выручил. Затем была игра с «Северсталью», скажем так, переходная, где-то начал чувствовать уверенность, мы взяли одно очко, могли брать и два.
В третьей встрече в Минске уже сыграл в свою силу, было много бросков, надеюсь, партнёрам помог, они в атаке забросили очень красивые три шайбы. Жаль, что дальше была злополучная травма. Хотелось показать в тот вечер в Минске всё возможное, после одного из бросков сделал рискованное, не совсем правильное для вратаря движение — и потянул суставы колена. Очень обидно», — приводит слова Бердина Russia-hockey.ru
Бердин провёл за сочинцев три игры, в которых отразил 91,4% бросков с коэффициентом надёжности 3,13.
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