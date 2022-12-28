Форвард «Сочи» Мичков: не знаю, почему не попадал в основу СКА, я просто хотел играть

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал, как попал в аренду в сочинский клуб. 18-летний форвард недавно перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского СКА до конца текущего сезона.

«Я проснулся в Санкт-Петербурге. Мне позвонил агент и сказал, что я еду играть в «Сочи». Я попросил хотя бы несколько дней на сборы и приехал. В Сочи предоставили все условия: где жить, где питаться, где тренироваться. Потихоньку обустраиваюсь.

Я, на самом деле, просто хотел играть. Меня перевели в «СКА-Неву», где я выкладывался на сто процентов. Старался забить, отдать в каждой игре. Всё руководство знает, что у меня огромное желание играть. Спасибо им, что дали шанс поиграть за «Сочи» в КХЛ.

Почему не попадал в основной состав СКА? Это вопрос не ко мне всё же. Моя задача — играть в хоккей. Если честно, то я не знаю», — цитирует Мичкова Sport24.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах за СКА, в которых не смог отметиться результативными баллами. Во втором матче за «Сочи» нападающий забросил свою первую шайбу в текущем сезоне КХЛ в ворота казанского «Ак Барса».