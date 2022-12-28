Макдэвид обогнал Яромира Ягра по количеству победных голов за первые восемь сезонов в НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», канадский нападающий вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов за первые восемь сезонов в лиге, принесших победу команде. На счету Макдэвида 57 таких шайб. Благодаря этому капитан «нефтяников» обогнал Яромира Ягра (56) и сравнялся с Гленном Андерсоном. Больше победных голов, чем Макдэвид, в свои первые восемь сезонов забили только Уэйн Гретцки (58), Александр Овечкин (59), Майк Босси (66) и Ги Лефлёр (70).
Напомним, в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в упорной борьбе одержали гости со счётом 2:1.
- 28 декабря 2022
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