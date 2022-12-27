Скотт: если бы я сейчас строил команду для плей-офф, Макдэвид не вошёл бы в топ-5 выборов
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Бывший хоккеист и участник Матча всех звёзд НХЛ Джон Скотт поделился мнением о канадском нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.
«Коннор Макдэвид — лучший хоккеист в мире. Но, если бы я строил команду для плей-офф прямо сейчас, он не вошёл бы в топ-5 моих выборов», — приводит слова Скотта официальная страница B/R Open Ice в «Твиттере».
Отметим, что в нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 30 шайб и отдал 36 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 66 очков. Макдэвид занимает первое место в списке лучших снайперов, ассистентов и бомбардиров НХЛ в текущем сезоне. «Эдмонтон» находится на девятой строчке в Западной конференции.
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