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Генменеджер «Авангарда» рассказал, почему сорвался трансфер вратаря Аликина

Генменеджер «Авангарда» рассказал, почему сорвался трансфер вратаря Аликина
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал, почему сорвался трансфер вратаря «Амура» Евгения Аликина.

«Давайте мы начнём с Васи (Демченко. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, мы ждём от него ту игру, которую он показывал сегодня. Что касается появления Сковронского, вы знаете, у нас травмировался Галимов, выбыл до конца сезона. Мы работали, мы пытались решить вопрос по Жене Аликину. К сожалению, не получилось. Но это объяснимо: Хабаровск борется за место в плей-офф, а он ведущий игрок этой команды. Можно понять руководителей клуба, которые его оставили.

С руководством «Спартака» у меня была договорённость о том, что мы возьмём одного парня в аренду для подстраховки. После того как мы его взяли, он довольно много пропустил. Буквально одну тренировку провёл с командой, поехал на выезд, сыграл не очень удачно. Я с ним общался, парень настроен серьёзно, я думаю, что он в принципе выйдет на тот уровень, которого мы от него ждём.

Мы быстро, оперативно приняли решение (о подписании контракта с Мельничуком. — Прим. «Чемпионата»). руководство нас поддержало, мы подписали парня за относительно небольшие деньги на двусторонний контракт. Он согласился, он готов и через ВХЛ пройти в случае необходимости. Мы дали возможность ему вернуться, проверить себя и показать себя», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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