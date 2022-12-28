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«Авангард» всухую разгромил лидера Восточной конференции «Автомобилист» со счётом 5:0

«Авангард» всухую разгромил лидера Восточной конференции «Автомобилист» со счётом 5:0
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В Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал екатеринбургский «Автомобилист», идущий на первом месте на Востоке. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Толчинский (Шарипзянов, Грицюк) – 05:11 (5x5)   2:0 Шарипзянов (Телегин, Дергачёв) – 21:39 (5x5)   3:0 Толчинский (Ткачёв, Белов) – 26:40 (5x5)   4:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 31:50 (5x5)   5:0 Ткачёв (Буше) – 39:07 (5x5)

На шестой минуте Сергей Толчинский вывел омскую команду вперёд. На 22-й минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество «ястребов». На 27-й минуте Сергей Толчинский забросил третью шайбу в ворота гостей. На 32-й минуте Рид Буше в четвёртый раз поразил ворота екатеринбургской команды. На последней минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Буше забил пятый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях сыграет с «Сибирью». «Авангард» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 30 декабря.

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