«Лига будет старее». Генменеджер «Авангарда» раскритиковал сокращение лимита в КХЛ

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Рашид Хабибулин поделился мнением о решении сократить лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Запросы вырастут не только у иностранцев – они вырастут у всех хоккеистов. Отношение однозначно негативное к этому. Пять – это самый оптимальный вариант. Не знаю, чья идея и кто ее двигает… Я знаю, кто её двигает, но я думаю, что, если провести опрос среди руководителей клубов КХЛ, 90 процентов скажут, что это абсолютно неправильно.



Проблемы с комплектованием команд будут практически у всех. Заработные платы хоккеистов вырастут. Лига будет старее, сто процентов. Цены поднимутся», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.