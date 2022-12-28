Хабибулин — о будущем Грицюка: его агент — парень восточный, будет тянуть до последнего

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о будущем молодого нападающего Арсения Грицюка.

«У Арсения агент – Шуми Бабаев, такой парень восточный: с ним тяжело общаться, он никогда ничего не скажет, будет тянуть до последнего. Арсений реально понимает, что для него как минимум хотя бы сезон провести здесь так же, как и Чистяков. Думаю, что мы с ними договоримся. Я на это очень надеюсь.

Надеюсь, что мы в течение сезона вопросы закроем. Не со всеми, но я рассчитываю, что мы договоримся. С ним (Бабаевым. — Прим. «Чемпионата») непросто общаться. Тем более по тем людям, которые на слуху, на ходу и стоят достаточно серьёзных денег. Он любую ситуацию будет раскручивать до конца в свою пользу. В любом случае надеюсь, что мы вопросы порешаем», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.