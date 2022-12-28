«Всех удержать не удастся». Генменеджер «Авангарда» — о сохранении состава команды

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о сохранении состава команды на сезон-2023/2024.

«Идут ли переговоры с кем-то из игроков по поводу контрактов на следующий сезон? Я думаю, говорить об этом рано. Мы ведём разговор с несколькими ребятами. Думаю, что в январе процесс потихонечку пойдёт. Здесь пока рано говорить. Я надеюсь, что костяк, тех ребят, которые будут представлять для нас интерес – а это достаточно большой процент – мы оставим. Опять же надо будет исходить из финансовых возможностей. Потолок работает. К сожалению, я сразу скажу: всех нам удержать не удастся. Но основу ребят, те, кто приносят пользу команде, мы будем стремиться сохранить. Тем более, есть ребята, которые за океан смотрят. Надо с ними ещё говорить», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.