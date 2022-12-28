Хабибулин ответил на вопрос о будущем Михаила Кравца в «Авангарде»

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин ответил на вопрос о будущем главного тренера Михаила Кравца в омском клубе.

«Будущее Михаила Кравца в «Авангарде»? И его будущее, и моё — не в наших руках, тут надо обращаться к другому человеку. Но я думаю, в любом случае, всё определит результат», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Кравец возглавил «Авангард» в ходе нынешнего сезона. Это произошло после того, как омский клуб уволил Дмитрия Рябыкина из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас «Авангард» занимает третье место в Восточной Конференции. «Ястребы» сыграли 44 матча и набрали 56 очков. Омичи всего на два балла отстают от второго «Металлурга».