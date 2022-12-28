Главный тренер СКА: дедлайн отработали на максимуме, сделали всё, что могли

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.
«Мы относимся к каждой встрече по отдельности, стремимся улучшить компоненты игры. Во многих компонентах добавили. Бывает, играешь очень хорошо, но терпишь поражение, а играешь хуже – побеждаешь. Счёт в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно, тем интереснее будет следующая игра. Это такая суперсерия, у нас такая же суперсерия с Ярославлем, с московским «Динамо». Матчи такого уровня нас развивают. Каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф.
Конечно, хотим вернуться и играть при 70 тысячах на «Зенит Арене». Для любого человека, который работает в хоккее, такие матчи – лучший день. Но задача в таких матчах – выигрывать, надо заслужить возвращение на «Зенит Арену» победой.
Дедлайн отработали на максимуме, чтобы создать резервы и усилить состав с учётом травм. Это вынужденные обмены, вынужденная ситуация. Наша задача – сделать всё, чтобы был запас прочности. Сделали всё, что могли. Довольны, провели большую работу. Есть обойма игроков, с которой будем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 декабря 2022
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