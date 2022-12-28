ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Марат Хуснутдинов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Никита Камалов и Никита Гусев. На 43-й минуте Константин Окулов сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий оформил дубль. В обоих голах ему помогли Владислав Каменев и Сергей Плотников. На 58-й минуте Максим Соркин забросил шайбу с передачи Владимира Брюквина.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с подмосковным «Витязь». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 30 декабря.