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ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хуснутдинов (Камалов, Гусев) – 27:37 (5x5)   1:1 Окулов (Каменев, Плотников) – 42:55 (5x5)   2:1 Окулов (Каменев, Плотников) – 48:40 (5x5)   3:1 Соркин (Брюквин) – 57:39 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Марат Хуснутдинов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Никита Камалов и Никита Гусев. На 43-й минуте Константин Окулов сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий оформил дубль. В обоих голах ему помогли Владислав Каменев и Сергей Плотников. На 58-й минуте Максим Соркин забросил шайбу с передачи Владимира Брюквина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с подмосковным «Витязь». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 30 декабря.

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