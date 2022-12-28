ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).
Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Марат Хуснутдинов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Никита Камалов и Никита Гусев. На 43-й минуте Константин Окулов сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий оформил дубль. В обоих голах ему помогли Владислав Каменев и Сергей Плотников. На 58-й минуте Максим Соркин забросил шайбу с передачи Владимира Брюквина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с подмосковным «Витязь». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 30 декабря.
- 28 декабря 2022
-
22:13
-
22:02
-
21:58
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:13
-
20:53
-
20:47
-
20:42
-
20:35
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:29
-
19:19
-
19:13
-
18:54
-
18:53
-
18:47
-
18:25
-
18:22
-
17:52
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:21
-
15:54
-
15:26
-
15:06