С. Фёдоров — о критике Окулова: не ошибается тот, кто на печке
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в матче со СКА.
«Критика Окулова? Не ошибается тот, кто на печке. Были моменты, тенденции, хоккеисты тоже люди и они устают. В середине сезона главной причиной неудовлетворительной игры является усталость. Смотрю по фону, энергетике ребят в первые 10 минут матча, и там уже принимаются решения. Это не была сильная критика или наказание. Мы подошли конструктивно, дали возможность сыграть побольше ребятам, которые в тот момент смотрелись лучше. Был ли ответ? Не знаю, для такого опытного игрока, как Константин, всё очевидно. Следующий матч он сыграл получше, а сегодня выдал совершенно другой матч», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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