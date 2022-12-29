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Сборная США уступила команде Словакии в матче МЧМ-2023

Сборная США уступила команде Словакии в матче МЧМ-2023
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Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Словакии и США. Команды играли на стадионе «Авенир-центр» в Монктоне (Канада). Сборная Словакии обыграла команду США со счётом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий сборной Словакии Либор Немец. На пятой минуте американцам удалось отыграться усилиями форварда Тайлера Буше. А через две минуты сборная США вышла вперёд. Шайбу забросил нападающий Гэвин Бриндли.

Во втором периоде в течение трёх с небольшим минут словаки смогли забить сразу три гола. Отличились Далибор Дворски, Роберт Бачо и Филип Мешар.

В третьем периоде, на 51-й минуте, нападающий Петер Репчик упрочил преимущество словаков. Американцы ответили только одной шайбой: на 56-й минуте Буше оформил дубль. Победную точку поставил форвард Алекс Чьерник, забросив в пустые ворота.

U20 ЧМ-2023. Группа B
29 декабря 2022, четверг. 00:00 МСК
Словакия U20
Окончен
6 : 3
США U20
1:0 Немец (Жлнка, Немец) – 02:14 (5x5)   1:1 Буше (Макгроарти, Готье) – 04:42 (5x4)   1:2 Бриндли (Хатсон, Страмел) – 06:48 (5x5)   2:2 Дворски (Штрбак, Репчик) – 30:01 (5x4)   3:2 Бачо (Грох, Кмец) – 31:48 (5x5)   4:2 Мешар (Немец, Шотек) – 33:20 (6x5)   5:2 Репчик (Кмец) – 50:46 (5x5)   5:3 Буше (Готье, Кули) – 55:08 (6x4)   6:3 Чьерник (Немец) – 58:53 (en)
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