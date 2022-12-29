Тренер «Салавата» Виктор Козлов: я бы не сказал, что «Трактор» доминировал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хочу поздравить «Трактор» с юбилеем, легендарный клуб. Что касается игры, то мы робко начали первый период. Хозяева своим шансом воспользовались и забили два гола. У нас было много позитивных моментов в остальном. Здорово сыграли в меньшинстве. Нам не хватило удачи в атаке, ребята хорошо действовали, играли самоотверженно и выигрывали единоборства. Я вижу позитивные моменты. Сегодня многим взрослым пришлось сыграть больше. По 18-20 минут провели. Но и молодые дали хорошую энергию команде.



Они играли хорошо, но я бы не сказал, что доминировали. Мы знали, что соперник заряжен на борьбу, сегодня такой день для клуба. Но игру в одну калитку не было.



Драка Хмелевского? Это эмоции. Игра складывалась не так, как хотелось. Я не считаю, что это было правильное или неправильное решение. Он так поступил», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимской команды.