А. Юдин: армейское дерби решила случайная шайба — глупейший рикошет, но так бывает

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин высказался о серии игр ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате-2022/2023. Вчера московский клуб одержал победу со счётом 3:1.



«Это классика нашего хоккея, встреча сильнейших команд «Запада». Такие матчи привлекают болельщиков своей интригой. Сейчас счёт в этой серии в регулярке 2-2 – это ведь подогревает интерес! И в этой битве всё только начинается. Сегодня выиграл тот, кто совершил чуть меньше ошибок, многое решил шальной гол – вторая шайба Окулова, по сути, случайной была, пересмотрите. Глупейший рикошет от защитника, и она влетает в ворота – здесь хоккейный бог просто повернулся лицом к ЦСКА, так бывает. Но из таких моментов тоже складывается игра. С удовольствием буду наблюдать за этим противостоянием и дальше. Уверен, что в следующем матче мы снова увидим яркий хоккей, разве что голов бы хотелось побольше», — сказал Юдин «Чемпионату».

После вчерашней игры счёт в этом противостоянии стал равным – 2-2. Следующий матч между армейскими коллективами состоится 17 января на «ЦСКА-Арене» в Москве.