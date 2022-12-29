Главный тренер «Торонто» оштрафован на $ 25 тыс. за критику судей в матче с «Сент-Луисом»

НХЛ оштрафовала главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа за «оскорбляющее поведение в отношении арбитров» в матче с «Сент-Луисом», сообщила лига на своём официальном сайте.

В концовке третьего периода при счёте 4:4 арбитры матча пропустили нарушение на хоккеисте «Торонто». Главный тренер канадской команды Киф пересмотрел спорный эпизод на планшете и пришёл в ярость, после чего стал активно жестикулировать и кричать в адрес судейской бригады матча.

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Отметим, что лига также оштрафовала клуб «Торонто» на $ 100 тыс. за нарушение коллективного соглашения. Канадский клуб прибыл на гостевой матч с «Сент-Луисом» 26 декабря, в официальный выходной в лиге, что является нарушением одного из пунктов коллективного соглашения между НХЛ и ассоциацией игроков лиги.