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Лучший снайпер ЧМ-2021 Лиам Кирк перешёл в финский «Юкурит» из «Аризоны» на правах аренды

Лучший снайпер ЧМ-2021 Лиам Кирк перешёл в финский «Юкурит» из «Аризоны» на правах аренды
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Нападающий «Аризоны» Лиам Кирк перешёл в финский «Юкурит» на правах аренды. Как сообщает журналист Крэйг Морган в своей соцсети, «Койотс» сохранят права на нападающего, который по окончании этого сезона вернётся в клуб.

Напомним, хоккеист подписал трёхлетнее соглашение с «Аризоной» летом 2021 года. В НХЛ форвард не провёл ни одного матча, приняв участие в девяти матчах АХЛ за фарм-клуб «Аризоны» за полтора сезона и набрав в них три (2+1) очка.

На драфте НХЛ 2018 года Кирк был выбран «Аризоной Койотс» в седьмом раунде под общим 189-м номером. Напомним, что на чемпионате мира 2021 года в Латвии Кирк провёл семь матчей в составе национальной сборной Великобритании, в которых забросил семь шайб и отдал две голевые передачи, разделив первое место в списке снайперов с канадским нападающим Эндрю Манджапане.

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