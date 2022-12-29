Ничушкин вновь травмировал голеностоп, который был прооперирован в начале сезона НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин вновь травмировал голеностоп, на котором была проведена операция в ноябре. Хоккеист получил повреждение в матче с «Нэшвиллом» 24 декабря. Сообщается, что сроки возвращения россиянина в строй пока неизвестны.
«У Вэла опять та же самая травма. Она всё ещё мешает ему. У него были небольшие осложнения, и он чувствовал, что не до конца оправился от травмы. Мы решили дать ему время на восстановление», — цитирует Беднара журналист Кайл Фредриксон в своей соцсети.
Напомним, нападающий уже пропускал месяц из-за травмы голеностопа в текущем сезоне. В восьми матчах в декабре на счету Ничушкина четыре результативные передачи. Всего за сезон форвард провёл 15 матчей и набрал 16 (7+9) очков.
- 29 декабря 2022
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