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Сборная Швеции одержала волевую победу над сборной Чехии в овертайме на МЧМ-2023

Сборная Швеции одержала волевую победу над сборной Чехии в овертайме на МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Швеции встречалась со сборной Чехии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали шведы.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт открыл чех Давид Иржичек с передач Петра Хаузера и Адама Мехуры. Менее чем через две минуты счёт сравнял Фабиан Вагнер. Спустя полторы минуты вывел шведов вперёд Людвиг Янссон с передач Оскара Петтерссона и Симона Робертссона.

На 15-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Иржи Тихачек с передач Матиаша Шаповалива и Давида Иржичека.

В овертайме победу сборной Швеции принёс Людвиг Янссон с передач Йонатана Леккеримяки и Ноа Эстлунда.

U20 ЧМ-2023. Группа A
29 декабря 2022, четверг. 21:30 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
ОТ
Чехия U20
0:1 Иржичек (Хаузер, Мехура) – 23:12 (5x5)   1:1 Вагнер – 25:28 (5x5)   2:1 Янссон (Петтерссон, Робертссон) – 26:58 (5x5)   2:2 Тихачек – 54:08 (5x5)   3:2 Янссон (Леккеримяки, Эстлунд) – 61:35 (3x3)

В следующем матче сборная Швеции сыграет с национальной командой Канады в ночь на 1 января 2023 года в 2:30 мск. Чехия встретится со сборной Германии 31 декабря в 21:30 мск.

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