Сборная Швеции одержала волевую победу над сборной Чехии в овертайме на МЧМ-2023

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Швеции встречалась со сборной Чехии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали шведы.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт открыл чех Давид Иржичек с передач Петра Хаузера и Адама Мехуры. Менее чем через две минуты счёт сравнял Фабиан Вагнер. Спустя полторы минуты вывел шведов вперёд Людвиг Янссон с передач Оскара Петтерссона и Симона Робертссона.

На 15-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Иржи Тихачек с передач Матиаша Шаповалива и Давида Иржичека.

В овертайме победу сборной Швеции принёс Людвиг Янссон с передач Йонатана Леккеримяки и Ноа Эстлунда.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с национальной командой Канады в ночь на 1 января 2023 года в 2:30 мск. Чехия встретится со сборной Германии 31 декабря в 21:30 мск.