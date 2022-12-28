Форвард «Сибири» считает, что пауза в чемпионате убила искру игроков

Нападающий «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги встречи с «Барысом».



«Что не получилось? Проиграли, меньше забили. Не хватало нам где-то желания, наглости. В этом и проиграли сопернику.



Пауза убила искру? Я соглашусь. У нас то 15 матчей за 30 дней, то такие паузы большие. Мне кажется, пауза сказывается, но нельзя говорить, что мы проиграли только из-за этого. Должны были просыпаться до игры.



Новогодние матчи расслабляют? Лично меня не расслабляют, желание есть. Не важно, новогодние или нет, желание побеждать есть всегда.



Насколько по-другому зажила спецбригада большинства с Чайковски? Сложно сказать. Сегодня только первый матч мы так провели. Думаю, нам надо немножечко времени. Но, в принципе, уже сегодня нам достаточно было времени, уже поняли, кто как действует. И, думаю, к следующей игре уже должны давать результат.



В чём „Барыс“ был лучше „Сибири“? Они очень грамотно играли. Не давали нам особо ничего сделать. И нас поймали на наших ошибках — второй гол забили на контратаке. Но и первый гол — от рикошета, можно сказать случайный. Воспользовались они шансом.



У „Барыса“ в большинстве пять праворуких игроков? Я даже не задумывался и не видел этот момент. Не важно, леворукие или праворукие выходят.



У „Сибири“ 30 силовых приёмов? Кстати, много даже, я не ожидал, что так много силовых. Опять же соскучились по игре, но играли не так, как должны», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме «Барыс» обыграл «Сибирь», прервав победную серию новосибирцев