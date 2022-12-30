На арене в Омске начали устанавливать стёкла вместо железных ограждений, сообщает пресс-служба «Авангарда». Многие омские болельщики жаловались на то, что железные перила сильно ограничивают обзор. Благодаря прозрачным стёклам эта проблема будет решена.
Сегодня, 30 декабря, в Омске состоится матч между местным «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало матча запланировано на 16:30 мск. Омский клуб одержал пять побед подряд и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Это будет уже пятая встреча между этими командами в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Команды поровну разделили победы в прошедших четырёх матчах.
«Салават Юлаев» после 44 матчей текущего чемпионата занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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